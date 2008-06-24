Посол: Германию мир не так понял - она не против ПДЧ для Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнгард ШЕФЕРС отмечает углубление военно-политического сотрудничества с Украиной, учитывая ее будущую европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил на презентации Ассоциации выпускников Академии командного состава Бундесвера из числа офицеров Вооруженных Сил Украины. Мероприятие состоялось сегодня в Киеве в помещении Посольства Германии в Украине.

«Возможно, после Бухарестского саммита НАТО весь мир подумал, что Германия выступает против евроатлантических устремлений Украины. Но это не так. И имеющийся высокий уровень военно-политического сотрудничества обеих стран является ярким свидетельством этого», - отметил Р.ШЕФЕРС.

Он отметил, что Германия является одной из стран - членов НАТО, которые уверены, что Украина рано или поздно приобретет членство в Альянсе.

«Украина получила определенные обязательства, которые она должна выполнить до декабря текущего года, чтобы присоединиться к Плану действий относительно членства (в НАТО). Сегодня мы наблюдаем за Украиной, и надеемся, что она выполнит свои обязательства», - сказал посол.

Р.ШЕФЕР отметил, что плодотворное сотрудничество и взаимное понимание между украинскими и немецкими военнослужащими является залогом успешного выполнения задач по поддержанию безопасности на европейском континенте.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

20 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Р.ШЕФЕРС в интервью газете “День” заявил, что сейчас не время решать вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО с последующим предоставлением ей статуса кандидата на вступление в Альянс.