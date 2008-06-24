Тимошенко ждет согласования от Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ожидает от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решения относительно согласования вопросов, касающихся проекта изменений к госбюджету 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом во Львовской облгосадминистрации.

«Я надеюсь, что мы получим согласование от Президента и получим, собственно, возможность на заседании правительства утвердить изменения и дополнения к бюджету», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что проектом изменений в госбюджет предусматривается оставить в распоряжении областей почти 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи 24 июня с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ, а также лидером фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО и первым заместителем руководителя фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ заявила, что правительство готово внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год».

«Уже пришло время внести в парламент изменения в бюджет», - отметила премьер.

Справка УНИАН. Кабинет министров 11 июня утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Президент подверг сомнению уточненный показатель Минфина по уровню инфляции. По его мнению, уточненный показатель Минфина в отношении инфляции на 2008 год на уровне 15,3% не соответствует действительности, поскольку по итогам пяти месяцев он составил 14%.

17 июня в Секретарите Президента состоялось совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в котором приняли участие глава государства Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Участники совещания, по словам А.ШЛАПАКА, не согласовали изменения, которые правительство планирует внести в бюджет.

20 июня на пресс-конференции министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сообщил, что правительство и Нацбанк подготовили согласованный вариант новых макропоказателей.