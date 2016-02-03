Порошенко предупредил Европу, что Путин хочет ее расколоть и сделать жертвой шантажа по "сирийскому вопросу"

Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Для меня ясно, что если вы посмотрите на то, что происходит в восточной Украине, вы не можете поддерживать отмену санкций против России», - подчеркнул он.

«Европа не должна стать жертвой шантажа Путина из-за предположения, что не может быть никакого решения вопроса Сирии без Путина», - добавил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Путин открыл информационную войну против Германии

«Все, что происходит в мире, прямо или косвенно связано с агрессией России. Поэтому это также является и вопросом наших ценностей, чтобы мы сохранили санкции. Россия хочет расколоть страны Европы; это ее цель. Мы не должны позволить, чтобы это произошло», - добавил президент Украины.

«Даже с экономической точки зрения: российский рынок уже не такой, каким был несколько лет тому назад. Европа стала гораздо меньше зависеть от российского рынка», - отметил Порошенко.