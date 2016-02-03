ЕС должен придерживаться политики санкций, чтобы заставить Россию изменить позицию по Украине - депутат Бундестага

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крихбаум сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Европейский Союз силен, когда он един. И поэтому было чрезвычайно важно, чтобы все европейские страны были едины в своей решительной позиции, что санкции против России должны продолжаться, пока не изменится ее позиция. Ведь есть только две альтернативы: одна альтернатива - это военное вмешательство в этот конфликт, единственным следствием которого может стать военная эскалация конфликта. Или же вы ставите на дипломатическое решение этой проблемы, а именно такое дипломатическое решение и предусматривают санкции", - подчеркнул Крихбаум.

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При этом он сослался на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что "не существует иного решения этой проблемы, кроме дипломатического".

"Поэтому мы должны играть дальше теми же картами для того, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. При этом следует не забывать, что агрессия исходила со стороны именно России, что Россия начала этот конфликт. А с другой стороны не следует забывать об аннексии Крыма, которая состоялась вопреки всем нормам международного права", - подчеркнул Крихбаум.

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Также он отметил, что есть только один эксперт, который может сказать действуют эти санкции или нет. "И имя этого эксперта - Владимир Путин. И он уже неоднократно говорил, что эти санкции являются бременем для него и его страны", - сказал Крихбаум.