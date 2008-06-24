Ющенко с супругой побывали в городе, где являлась Божья Матерь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО поклонились христианским святыням в португальском городе Фатима.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по преданию, с мая по октябрь 1917 года в этом городе трем детям несколько раз было явление Божьей Матери.

Президентская чета осмотрела церковь Святой Троицы, где похоронены трое очевидцев чуда.

Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО также поклонились статуе Божьей Матери, установленной возле Капеллы де Пересоиш, которая находится на месте явления Святой Марии.

Кроме того, Президент с супругой осмотрели Базилику Святой Вервицы, построенную в прошлом году и рассчитанную на посещение около 9 тысяч прихожан.

Как сообщил отец Вержилио АНТУНЕШ, ежегодно Фатиму посещают около 5 миллионов паломников почти из 100 стран мира. На центральной площади, расположенной между храмами, собираются до 300 тысяч человек. В Фатиме несколько раз отправлял службу Папа Римский Иоанн Павел II.

Президент подарил служителям храмов книги по украинской иконографии и сделал запись в Книге почетных гостей.