Лужков: Севастополь никогда не передавался Украине

"Севастополь никогда не передавался Украине во времена Советского Союза", - об этом заявляет мэр Москвы Юрий Лужков, передает Эхо Москвы.

По его словам, он внимательно изучил все документы и сделал такой вывод.

Московский градоначальник не так давно заявил на праздновании юбилея Черноморского флота о том, что вопрос принадлежности Севастополя остался нерешенным. После этих высказываний украинские власти запретили Лужкову въезд в Украину.

Между тем, один из руководителей украинского МИДа, Василий Кирилич, вновь сказал сегодня, что "Черноморский флот должен быть выведен с территории Украины в 2017 году, и это не может быть предметом торга", отмечает радиостанция.