Гройсман: этот парламент еще очень далек от внеочередных выборов

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

По словам Гройсмана, слухи о возможных досрочных выборах в Верховную Раду направлены на дестабилизацию. «Запускают для определенной дестабилизации, в том числе среди депутатов Верховной Рады, вопрос о том, что могут быть досрочные выборы», - отметил спикер.

В то же время, сказал Гросман, «я считаю, что этот парламент, который способен принимать решения, еще очень далек от внеочередных выборов. Очень далек».

Читайте такжеПрезидент против досрочных выборов парламента – Кононенко

При этом он выразил мнение, что «в рамках коалиции, в рамках взаимодействия между фракциями еще много неиспользованных резервов». Гройсман считает, что вопросом досрочных выборов не нужно никого шантажировать.

Председатель ВР подчеркнул необходимость переформатирования правительства: «Очень важно не просто сменить одно имя другим, а очень важно изменить фамилию под программу действий».

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что досрочные парламентские выборы могут вызвать обострение и дестабилизацию ситуации в стране.