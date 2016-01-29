Порошенко ожидает безвизовый режим с ЕС в середине 2016 года при принятии необходимых законов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на открытии лечебного корпуса центральной районной больницы в поселке Владимирец Ровенской области.

«С 2 февраля, со следующей недели, я иду в парламент для того, чтобы мы завершили принятие последних 5 законов (необходимых для либерализации визового режима с ЕС - УНИАН) для того, чтобы в середине года можно было с украинским паспортом спокойно, без виз, не дожидаясь и без унижений спокойно ехать в Европу. Потому что мы европейцы, а ездить без виз – это просто одна из степеней свободы», - добавил Порошенко.

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Напомним, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

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