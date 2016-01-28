Яценюк призвал фракции определиться, они в реальной коалиции или в оппозиции
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал парламентские фракции определиться: они работают в реальной коалиции или вместе с «Оппозиционным блоком».
Об этом заявил председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак после совещания лидеров парламентских фракций с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Яценюком 27 января вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта».
«Было озвучено категорическое требование: премьер-министр обратился к фракциям коалиции, чтобы те наконец-то определились, или они работают в реальной коалиции, или они вместе с «Оппозиционным блоком» находятся в оппозиции», - сообщил Бурбак.
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По его словам, Яценюк озвучил категорическое требование действовать в соответствии с нормой Конституции о наличии 150 голосов народных депутатов для внесения в сессионный зал вопроса о выражении вотума доверия правительству.
«Если не будет 226 голосов, давайте будем плодотворно работать в коалиции», - сказал председатель фракции «Народный фронт».