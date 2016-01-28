Украина отказалась от участия в Генассамблее ПАЧЭС в Москве

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Людмила Денисова.

Данное решение приняли на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады.

Денисова напомнила, что Украина ранее, во время 46-Генассамблеи, предупредила, что не будет принимать участия в мероприятиях, которые будут проходить на территории России, поэтому "проведение в Москве следующей Генассамблеи ПАЧЭС будет бойкотировать".

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"Уже подготовлено письмо от председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана к министру иностранных дел Павла Климкина с просьбой дать поручение дипломатическим представительствам Украины за рубежом провести надлежащую работу по выработке общего подхода среди государств-членов Организации ЧЭС относительно отказа от участия в 47-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС", - рассказала она.

Сегодня на заседании Комитета по иностранным делам народные депутаты-члены Комитета единогласно поддержали мою целью выслушать... Опубликовано Людмила Денисова27 января 2016 г.

Напомним, ранее делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом председательства России в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).