Порошенко настаивает на срочном создании национальной системы кибербезопасности

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеПорошенко: киберпространство превратилось в поле борьбы за независимость Украины

Как отметили в ведомстве, СНБО под председательством президента рассматривает вопрос о Национальной системе кибербезопасности.

«Очевидной является необходимость создания национальной системы кибербезопасности, когда ею будут заниматься соответствующие подразделения СБУ киберзащитой – соответствующие подразделения ГСТССИ, а борьбой с киберпреступностью – соответствующие подразделения МВД. Координацию и эффективное взаимодействие будет обеспечивать соответствующее подразделение СНБО», - подчеркнул Петр Порошенко.

По словам президента, такая модель взаимодействия должна быть немедленно отработана, в том числе с помощью предусмотренных средств специальных трастовых фондов НАТО.