Нардепы рассмотрят изменения в Конституцию, которые предусматривают возможность Рады выражать недоверие генпрокурору

Правовой комитет рекомендует Раде принять обновленные изменения в Конституцию в части правосудия. Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Князевич, передает пресс-служба "БПП".

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По его словам, в законопроекте, который внес 26 января президент, предусмотрена норма, которая позволяет Раде выражать недоверие генпрокурору.

"Идет речь о том, что на замену президент внес новую редакцию, из которой изъято согласно ту правку, которая предлагалась, которое лишало парламент возможности выражать недоверие Генпрокурору, что влечет его отставку",- сказал Князевич.

Член фракции партии "Блок Петра Порошенко", член правового комитета Вадим Денисенко в комментариях журналистам сообщил, что указанный вопрос будет рассматриваться в Верховной Раде в четверг или в пятницу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать вывод насчет соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№ 3524), поданного президентом Украины на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

14 января президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что до 2 февраля Верховная Рада проголосует за изменения к Конституции в части правосудия в первом чтении.

22 января Конституционный Суд признал, что изменения в Конституцию Украины относительно правосудия отвечают требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.