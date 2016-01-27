В ПАСЕ хотят лишить Молдову права голоса

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду рассмотрит вопрос о лишении права голоса представителей делегации Молдовы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Комитет ПАСЕ по вопросам регламента предлагает наложить данные санкции на Молдову из-за того, что Кишинев направил в Страсбург неполный список своей делегации. Из десяти фамилий (5 членов ПАСЕ, 5 заместителей) парламент передал список из семи фамилий (4 члены, 3 заместителя).

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При этом одна из политических сил, Либеральная партия, пока не имеет ни одного представителя в ПАСЕ, что является нарушением правил ассамблеи.

Примечательным и нестандартным является то, что в данном случае нарушенными оказались права молдавской правящей коалиции. У оппозиции 5 мест в делегации, у власть – два.

Проект резолюции, внесенный для рассмотрения ПАСЕ предлагает лишить Молдову права голоса от апреля 2016 года, если к тому времени в Страсбург не будет подан новый состав делегации, которая будет соответствовать реальному распределению сил в парламенте.