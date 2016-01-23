Политсовет "УКРОПа": в любом регионе оппозиция имеет право на контрольные функции

По словам главы города, такое решение он принял, исходя из европейских традиций. Ведь политические предпочтения в городе поделились ровно пополам, поэтому интересы горожан имеют право защищать представители разных партий.

Читайте такжеМэр Днепропетровска надеется, что в городе возобновят строительство метро уже в феврале 2016 года«Госпоже Епифанцевой предложена должность муниципального омбудсмена. Поскольку электоральные симпатии в Днепропетровске поделились поровну и половина города проголосовала за «Оппозиционный блок», то в традициях европейской практики ей была предложена контрольная функция», – заявил Борис Филатов. Также он пояснил, что на политсовете "УКРОПа" обсуждался вопрос о функционале омбудсмена: ей ни в коем случае не будут переданы управленческие функции, доступ к управлению городским хозяйством или доступ к материальным ценностям. Представительница «опоблока» будет выполнять исключительно контрольную функцию над властью города.

В то же время политик отметил, что подобное кадровое решение вовсе не означает, что "УКРОП" рассматривает возможность сотрудничества в советах разных уровней с «опоблоком». «Была широкая дискуссия. И мы пришли к единому выводу – партия ни в коем случае не нарушает свой главный принцип - никакого политического объединения в блоки с «опоблоком» ни в каких советах. В ситуации с Епифанцевой – это не политическое объединение, а лишь кадровое назначение», – пояснил Борис Филатов.

Кадровую инициативу мэра Днепропетровска поддержал председатель Волынского областного совета, член политсовета "УКРОПа" Игорь Палица. Он считает, что таким образом можно избежать искажения информации о работе городской власти. Имея контрольную функцию, политические конкуренты будут иметь доступ к информации о состоянии дел в городе.

«Они, насколько я понимаю, будут иметь доступ ко всем контрольным цифрам и возможность получить всю информацию, как работают коммунальные предприятия, как расходуется бюджет. Я считаю, что это правильное решение», – отметил Игорь Палица. Также он добавил, что подобные принципы нужно внедрить и в Верховной Раде, «чтобы не руководила коалиция как хочет, куда хочет, не давая оппозиционерам, какие бы они не были, возможности контроля деятельности коалиции».