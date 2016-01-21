Олланд настаивает на скорейшем принятии изменений в Конституцию Украины - посол

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Из выступления Ф.Олланда перед дипкорпусом: Франция настаивает на полном выполнении всеми сторонами Минских договоренностей", - подчеркнул посол.

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При этом дипломат сообщил, что Олланд сказал: "ожидаем скорейшего принятия изменений в Конституцию. От России - давления для проведения «неоспоримых» выборов на востоке Украины".

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что без прекращения огня и возвращения Украине контроля над государственной границей на Донбассе говорить об изменениях в Конституцию нельзя.