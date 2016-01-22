Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос судебной реформы 28 января - Кононенко

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, сообщает пресс-служба фракции.

"Есть заключение Конституционного суда. Сегодня ВР его получила. На данный момент в повестке дня этого вопроса нет, но я не исключаю, что в понедельник, после Согласительного совета, он появится на повестке дня. У нас важные, знаковые вопросы, которые, как правило, выносятся на четверг. Возможно, в четверг мы этот вопрос рассмотрим и проголосуем", - отметил Кононенко.

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По мнению депутата, 300 голосов за судебную реформу в Раде найдется.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко считает, что изменения в Конституцию в части децентрализации "лучше принять на следующей сессии".