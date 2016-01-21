Вопрос борьбы с коррупцией будет для Яценюка ключевым в течение всего года - политолог

Об этом заявил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Он отметил, что в то время, пока президент Порошенко и министр финансов Яресько просят деньги у западных инвесторов на экономическом форуме в Давосе, глава правительства четко обозначил, что вопрос борьбы с коррупцией будет для него одним из ключевых на протяжении всего года.

«Премьер-министр заявил о создании службы финансового расследования. Понятно, что она должна будет тесно взаимодействовать с государственным аудитом и Национальным антикоррупционным бюро. Это могло оказаться обычным совещанием для галочки, если бы не четкая установка на то, что нужно не плодить новые органы по борьбе с коррупцией, и не бюрократизировать эту деятельность, а четко разделить между различными подразделениями функции, чтобы каждый понимал, чем он занимается и за что он отвечает», - подчеркнул эксперт.

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«Это говорит о системном подходе к решению проблемы, о наличии у Яценюка понимания опасности бюрократизации борьбы с коррупцией», - добавил он.

Небоженко также заявил о «совершенно новом явлении, столь редком среди доморощенных политиков – открытом нежелании Яценюка присвоить себе все плоды борьбы с коррупцией». «Он продемонстрировал, что не собирается создавать какую-то личную структуру, которая боролась бы за полномочия и бюджет. И это очень важно», - пояснил политолог.

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По словам эксперта, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств премьер-министр выделил три главные задачи по борьбе с коррупцией: возврат денег Януковича и его окружения; серьезная антикоррупционная работа внутри государственных монополий, которые, в общем, являются одной из главных коррупционных площадок в стране и, наконец, такая же работа среди всех госчиновников – от первого ранга до пятого.

«Это достаточно серьезные задачи, важность которого признает как Запад, так и граждане Украины, и их выполнение станет критерием для того, чтобы понять: работают у нас многочисленные антикоррупционные структуры или нет», – подытожил Небоженко.