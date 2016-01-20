Кучма: Без прекращения огня и возвращения контроля над границей говорить об изменениях в Конституцию нельзя
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма заявляет, что без прекращения огня и возвращения Украине контроля над государственной границей на Донбассе говорить об изменениях в Конституцию нельзя.
Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на заявление Кучмы сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"К сожалению, рекомендации Трехсторонней контактной группы – подчеркиваю: рекомендации, поскольку мы не являемся органом, чьи решения обязательны для исполнения – не выполняются. Без прекращения огня и соблюдения режима тишины, без полноценного отвода тяжелых вооружений и подтверждения этого отвода СММ ОБСЕ, без возобновления нашего контроля над украинско-российской границей невозможно говорить ни о выборах, ни об изменениях в Конституции Украины, не говоря уже о решении гуманитарных, экономических проблем и вопросов разминирования", - заявил Кучма.
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"Без выполнения этих основополагающих условий обеспечения безопасности невозможно пройти соответствующие процедуры законодательных изменений в Верховной Раде", - подчеркнул он.
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе также заявил, что Украина – это демократическое государство.
"У нас нет карманного парламента, который бы принимал решения по указке сверху", - отметил Кучма.