На саммите НАТО в июле Порошенко представит госпрограмму реформирования армии - Муженко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в штаб-квартире Альянса после заседания Военного комитета НАТО сообщил журналистам начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

По его словам, сейчас идет процесс наработки Стратегического оборонного бюллетеня, который будет принят за основу Государственной программы реформирования ВСУ. Завершение работы над ним ожидается до конца февраля. "Программа планируется для презентации президентом Украины на Варшавском саммите НАТО в июле этого года", - сказал Муженко.

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Он также сообщил, что уже определены основные направления и приоритеты реформирования ВСУ, о которых также соответствующим письмом информированы и Военный комитет НАТО, и все страны - члены НАТО.

"Мы получили соответствующую поддержку", - заверил Муженко.

Он назвал четыре основных приоритета реформирования Генштаба. "Это вопрос оборонного планирования и оперативного планирования применения ВСУ, наращивание оперативных возможностей, в том числе, как элемент наращивания возможностей - подготовка наших военнослужащих, наших подразделений к выполнению боевых задач. Также рассматривается логистическое обеспечение, в том числе медицинское обеспечение. Безусловным приоритетом является создание сил специальных операций", - отметил Муженко.