В Генштабе уверяют, что опубликованные материалы допроса Муженко о трагедии Ил-76 являются сфальсифицированными

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

"По факту опубликования материалов рядом интернет-изданий проведена служебная проверка. (...) На выложенных фото видна печать прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Текст, который размещен на фото, сфальсифицирован и не соответствует оригиналу, который хранится в Генеральном штабе ВСУ. Сам «документ», на который ссылается автор новости, скомпонован из нескольких частей разных материалов следствия и уголовного дела", - сообщили в Генштабе.

Читайте такжеСбитый боевиками Ил-76 под Луганском: суд начал рассмотрение дела по существу

В Генштабе напомнили, что единственным сообщением с Луганским аэропортом на тот момент было авиационное. "Только так украинские военные могли вывозить раненых, доставлять бойцам еду и боеприпасы. Перед тем, как террористами был сбит Ил-76, в аэропорту состоялось 19 успешных приземлений самолетов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по обнародованным в СМИ данным, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба генерал Виктор Муженко, командующий АТО на востоке Украины, знал о том, что боевики готовились сбивать украинские военно-транспортные самолеты, вылетевшие в Луганск 13 июня 2014 года, однако все равно отправил их в Луганский аэропорт.

Напомним, 14 июня 2014 года около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".