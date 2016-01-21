ЕС в этом году усилит поддержку Украины – еврокомиссар

Об этом на заседании Европарламента заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган, передает 5 канал.

По его словам, Брюссель также уделит внимание поддержке малого и среднего бизнеса в Украине. А Еврокомиссия уже готовит предложение по скорейшему введению безвизового режима с Украиной.

В свою очередь евродепутаты призвали украинское правительство продолжить реформы, в частности, внести изменения в Конституцию относительно независимости судебной системы, децентрализации, борьбы с коррупцией и недопущения дискриминации.

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Как сообщал УНИАН, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что украинская власть сделала невероятную работу по продвижению вперед процесса реформ и говорит о необходимости ее продолжения при поддержке Европейского Союза.