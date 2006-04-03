Итоги выборов в Закарпатье

Депутатами Закарпатского областного совета по подсчетам данных 100% бюллетеней стали представители семи политических партий и блоков: блока "Наша Украина", Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов, Народного блока Литвина, “КМКС” (в переводе с венгерской - Общество венгерской культуры Закарпатья - УНИАН) "Партия венгров Украины", Демократической партии венгров Украины и Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Закарпатской областной территориальной избирательной комиссии.

По информации ТИК, за "Нашу Украину" проголосовали 23,08% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 19,22%, за Партию регионов - 11,54%, за Блок Литвина - 5,24%, за “КМКС” "Партия Венгров Украины" - 3,40%, за ДПВУ - 3,12%, за СПУ - 3,11% избирателей.

Как сообщили в областной ТИК, 4,09% избирателей не поддержали ни одного кандидата. Явка избирателей Закарпатской области на выборах составляла 61,5%.

Всего Закарпатская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов от 39 областных организаций партий и блоков на выборы депутатов облсовета.