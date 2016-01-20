На финансирование силовых ведомств в этом году выделено 114 миллиардов гривень - Яценюк
13:12, 20 января 2016Политика
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В этом году на финансирование силовых ведомств, входящих в сектор национальной безопасности и обороны, будет выделено 114 млрд грн, что на 16 млрд больше, чем в прошлом.
Финансирование увеличено примерно на 16 млрд грн / upogau.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.
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По его словам, объем финансирования сферы национальной безопасности и обороны в текущем году увеличен примерно на 16 млрд грн.
«То есть, общий объем средств, который будет выделен на все силовые ведомства, которые относятся к сектору национальной безопасности и обороны, составляет 114 млрд грн», - сказал Яценюк.
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