На финансирование силовых ведомств в этом году выделено 114 миллиардов гривень - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

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По его словам, объем финансирования сферы национальной безопасности и обороны в текущем году увеличен примерно на 16 млрд грн.

«То есть, общий объем средств, который будет выделен на все силовые ведомства, которые относятся к сектору национальной безопасности и обороны, составляет 114 млрд грн», - сказал Яценюк.