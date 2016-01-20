На финансирование силовых ведомств в этом году выделено 114 миллиардов гривень - Яценюк

13:12, 20 января 2016
Политика
404

В этом году на финансирование силовых ведомств, входящих в сектор национальной безопасности и обороны, будет выделено 114 млрд грн, что на 16 млрд больше, чем в прошлом.

армія солдати всу збройні / upogau.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

Читайте такжеПорошенко предлагает Яценюку увеличить зарплаты военным в зоне АТО

По его словам, объем финансирования сферы национальной безопасности и обороны в текущем году увеличен примерно на 16 млрд грн.

«То есть, общий объем средств, который будет выделен на все силовые ведомства, которые относятся к сектору национальной безопасности и обороны, составляет 114 млрд грн», - сказал Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter