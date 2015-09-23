Кабмин предлагает отменить надбавку срочникам, которые не задействованы в АТО

Об этом говорится в проекте постановления правительства № 3142 от 18 сентября 2015 года.

Правительство предлагает внести изменения в постановление ВР "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства".

Правительство предлагает исключить из положений указанного постановления абзац пятый подпункта 6 пункта 3, в котором сказано об "установлении на особый период размера денежного обеспечения военнослужащих срочной службы на уровне соответствующей категории военнослужащих контрактной службы".

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В пояснительной записке отмечается, что по результатам рассмотрения этого проекта постановления на заседании правительственного комитета социально-экономического развития и по вопросам международного сотрудничества принято решение об определении размера денежного обеспечения на уровне военнослужащих контрактной службы только тем военнослужащим срочной воинской службы, которые участвуют в АТО.

Одновременно обращается внимание, что подпунктом 8 пункта 7 решения СНБО от 28 августа 2014 года, введенного в действие указом президента Украины от 24 сентября 2014 года № 744, определены задачи по предотвращению привлечения военнослужащих срочной службы к выполнению боевых задач в АТО.

Также сказано, что на 2015 год для выплаты зарплаты срочникам на уровне контрактников надо потратить 715 млн грн для всех силовых ведомств.