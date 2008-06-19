Тимошенко: Президент взял тайм-аут

Правительство планирует утверждать изменения в Государственный бюджет 2008 года после согласования макропоказателей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера на пресс-конференции.

«На сегодняшний день есть полностью согласованный вариант новых макропоказателей между правительством и Национальным банком. Но когда вчера было совещание у Президента, Президент взял тайм-аут для того, чтобы также одобрить макроэкономические показатели», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что поскольку правительство и Президент работают как «одна команда», то хотела бы посоветоваться с В.ЮЩЕНКО о том, как более целесообразно использовать 30,4 млрд. грн., которые правительство планирует получить дополнительно в доходную часть бюджета.

«Сейчас мы ожидаем все-таки еще одной встречи с Президентом, чтобы окончательно утвердить макропоказатели и согласовать концепцию расходов госбюджета за счет дополнительных поступлений, – собственно, это и задерживает процесс», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, высказав надежду, что поговорить Президентом на эту тему ей удастся уже сегодня.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что процесс согласования макропоказателей и внесение изменений в бюджет должен быть ускорен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 июня утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Президент подверг сомнению уточненный показатель Минфина по уровню инфляции. По его мнению, уточненный показатель Минфина в отношении инфляции на 2008 год на уровне 15,3% не соответствует действительности, поскольку по итогам пяти месяцев он составил 14%.

17 июня в Секретарите Президента состоялось совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в котором приняли участие глава государства Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Участники совещания, по словам А.ШЛАПАКА, не согласовали изменения, которые правительство планирует внести в бюджет.