Amnesty International призывает Порошенко поменять мнение о ратификации Римского статута

Об этом говорится в открытом письме организации к президенту Украины.

Amnesty International выразила беспокойство по поводу откладывания ратификации Римского статута на три года. Соответствующая норма была предусмотрена во внесенных главой государства в Верховную Раду изменениях в Конституцию в части правосудия.

При этом отмечается, что, только ратифицировав Римский статут, Украина сможет получить все преимущества от участия в МУС: участвовать в избрании судей, прокуроров, формировать политику, принимать бюджет, принимать решения по управлению этим учреждением.

Читайте такжеВ Еврокомитете против пыток считают "тщетной предосторожностью" Украины отсрочку ратификации Римского статута

«Также если Украина не успеет стать участницей МУС до 1 января 2017 года, она не сможет принять участие в голосовании за расширение компетенции этого суда на преступления агрессии”, - отметили в Amnesty International.

В письме сказано, что отсрочка ратификации статута означает, что Украина как минимум, во-первых, не выполняет взятые на себя международные обязательства, а во-вторых, фактически лишает себя тех прав, которые получают страны-члены Международного уголовного суда.

Amnesty International в Украине просит президента изменить свое мнение и приложить все усилия для безотлагательной ратификации Римского статута.

Читайте такжеУкраина сможет ратифицировать Римский статут только через 3 года после принятия изменений в Конституцию в части правосудия - эксперт

Также организация призывает граждан писать сообщения президенту и председателю Верховной Рады в Twitter и Facebook с требованием немедленно ратифицировать документ.

При этом отмечается, что «Твиттер-шторм стартует 20 января, и будет проходить в две волны с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00 с хэштегом #РатифікуйтеРимськийСтатут. В часы онлайн-акции необходимо постить в Твиттер и Фейсбук сообщения с требованием ратификации статута, обозначая президента и председателя Верховной Рады, а также добавляя хэштег #РатифікуйтеРимськийСтатут».

Как сообщал УНИАН, Украина 20 января 2000 года подписала Римский статут Международного уголовного суда, однако до сих пор не ратифицировала его. Для ратификации Украиной Римского статута необходимо внести изменения в Конституцию, поскольку на преграде этому стоит решение Конституционного Суда от 2001 года, которым статут признан не соответствующим Конституции.

12 января 2016 года заместитель главы Администрации президента, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов заявил, что Украина в настоящее время не может признать юрисдикцию МУС из-за событий на Донбассе.