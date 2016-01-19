Украина сообщила в Совбез ООН о попытках России обострить ситуацию на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства Украины при ООН.

В частности, было отмечено, что, несмотря на достижения в рамках последней Трехсторонней встречи контактной группы договоренности о введении режима полной тишине, количество вооруженных провокаций против сил АТО вдоль линии разграничения продолжает расти.

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"Указанные провокации... нивелируют все усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и стабильности, фактически делают невозможным реализацию политической части мирного урегулирования", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 октября Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы, “за” проголосовало 177 стран.