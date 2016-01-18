Гиркин говорит, что расстрелял в Славянске четверых человек на основании "сталинских" законов

Об этом он заявил на прямой линиии на «Радио-КП», пишет 62.ua.

"У нас действовал военный суд, и было введено законодательство 1941 года, введенное Сталиным. На основание этого законодательства мы судили, осуществляли суды, расстреливали… Всего было расстреляно за время моего пребывания в Славянске четыре человека. Двое за мародерство среди военнослужащих, один за мародёрство местный, и один за убийство военнослужащего, идейный правосек", - заявил Стрелков.

Как сообщал УНИАН, бывший лидер террористов Славянска Игорь Стрелков (Гиркин) на вопрос о том, поехал бы он сам в Сирию, ответил, что это ему неинтересно.

«Я считаю, что добровольцы нужны именно там (на Донбассе - УНИАН). Если бы у меня была возможность сформировать что-нибудь и вернуться на Донбасс, я бы это сделал без каких-либо денег», - сказал Стрелков.