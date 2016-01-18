Гиркин говорит, что расстрелял в Славянске четверых человек на основании "сталинских" законов
Бывший «министр» обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что во время оккупации его боевиками Славянска по его приказам было расстреляны, как минимум, четыре человека.
Об этом он заявил на прямой линиии на «Радио-КП», пишет 62.ua.
"У нас действовал военный суд, и было введено законодательство 1941 года, введенное Сталиным. На основание этого законодательства мы судили, осуществляли суды, расстреливали… Всего было расстреляно за время моего пребывания в Славянске четыре человека. Двое за мародерство среди военнослужащих, один за мародёрство местный, и один за убийство военнослужащего, идейный правосек", - заявил Стрелков.
Как сообщал УНИАН, бывший лидер террористов Славянска Игорь Стрелков (Гиркин) на вопрос о том, поехал бы он сам в Сирию, ответил, что это ему неинтересно.
«Я считаю, что добровольцы нужны именно там (на Донбассе - УНИАН). Если бы у меня была возможность сформировать что-нибудь и вернуться на Донбасс, я бы это сделал без каких-либо денег», - сказал Стрелков.