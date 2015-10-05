Террорист Стрелков не хочет ехать в Сирию и готов вернуться на Донбасс

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время «война в Сирии является отвлечением» от ситуации, которая происходит на юго-востоке Украины.

«Я считаю, что добровольцы нужны именно там (на Донбассе - УНИАН). Если бы у меня была возможность сформировать что-нибудь и вернуться на Донбасс, я бы это сделал без каких-либо денег», - сказал Стрелков.

При этом он добавил, что в Сирии, вполне вероятно, могут появиться добровольческие отряды. Стрелков отметил, что отправляться в арабскую страну и принимать участие в боевых действиях людей заставляют деньги.

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Ранее в интервью американской газете The Washington Post Бородай рассказал подробности смены "власти" в "ДНР" летом 2014 года. В частности, охране Бородая пришлось связать Игоря Стрелкова, чтобы вывезти его за пределы Донбасса. При этом бывший премьер обозвал Стрелкова «деревенским сумасшедшим».

Игорь Стрелков принимал участие в кампании по аннексии Крыма, а после захвата Славянска стал "министром обороны ДНР". В августе, вскоре после крушения в Донецкой области «Боинга», он покинул свой пост и вернулся в Москву.