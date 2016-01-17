В Украину едет первая леди Германии

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации, передает DW.

Главная цель визита Шадт - получить информацию о положении детей и семей, которым пришлось покинуть дома из-за конфликта на Востоке Украины.

В ходе визита она проведет встречи с пострадавшими семьями и сотрудниками организации, оказывающими им помощь.

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Как сообщается, патронесса ЮНИСЕФ также уделит внимание регулярным программам Детского фонда в Харькове, которые, несмотря на конфликт, продолжают функционировать. В их рамках помощь получают дети с ограниченными возможностями, и осуществляется профилактика ВИЧ-инфекции среди молодых людей.