Москаль удивляется, почему не задерживают организатора событий в Мукачево, если известно, где он
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль удивлен, почему до сих пор не задержан Роман Стойка, которого он называет одним из организаторов стрельбы 11 июля 2015 года в Мукачево.
Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.
"Меня удивляет, почему правоохранительные органы не могут задержать участника одного из самых резонансных преступлений прошлого года, который находится в поселке Новогродовка Донецкой области на базе ДУК и выдает себя за какого-то комбата "Честного", - заявил он.
Отмечается, что Москаль направил официальные обращения министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Виктору Шокину с просьбой принять меры по задержанию Стойки.
Читайте такжеМоскаль рассказал о похищенном из УСБУ пистолете, который изъяли у представителей "ПС" на Драгобрате
"Не буду делать собственной оценки, а приведу прямую речь представительницы "Правого сектора" Алины Косовской, которая "имела счастье" работать с этим, цитирую, "фейсбучним партизаном", - написал председатель Закарпатской ОГА.
На своей странице в Facebook та рассказала, как познакомилась с "комбатом Честным" на передовой под Донецком, тот заявил, что считается погибшим и предложил вступить в "спецподразделение Солнышко", чтобы "делать революцию начиная с Закарпатья - и на Киев". По словам Косовского, прибыв впоследствии на Закарпатье, она обнаружила, что никакого спецподразделения не существует и ресурсов для него нет, но начала работать над его созданием. Однако впоследствии бросила это занятие и вернулась на фронт.
Читайте такжеГПУ проведет масштабные проверки "Правого сектора" - СМИ
"Тем временем Честный уже "вышел из могилы" и активно "воевал" в фейсбуке... Периодически мониторила ресурсы закарпатцев... Когда я приехала на их базу в Новогродовку - забрать свои вещи, увидела там Честного, героически воюющего "под Донецком" в 30 км от фронта. Он скривил ехидную улыбку... Я еле сдержалась, чтобы не впечатать эту физиономию в стену... Больше я с "фейсбучными партизанами" не пересекалась", - рассказала она.
По ее словам, этот человек "сеет вражду внутри ПС, абсолютно неподконтролен, возможно, и психически болен".
"Не удивлюсь, если после этой публикации со мной что-то случится. Это в их стиле", - добавила представительница "Правого сектора".
Читайте такжеЗадержанные на Драгобрате подозреваются и в преступлениях на Ивано-Франковщине накануне - правоохранители
Уже после этого она подтвердила, что речь идет именно о человеке, который, "не поделив контрабанду с местными депутатами, устроил перестрелку в Мукачево". Боец ПС, в частности, также рассказала, что "Честный со своей бандой, почувствовав свободу, в обход командования создает свои батальоны и ячейки, которые продолжают его дело - контрабанду, нелегальную продажу оружия и громкие призывы в интернете".