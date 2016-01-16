Москаль удивляется, почему не задерживают организатора событий в Мукачево, если известно, где он

Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.

"Меня удивляет, почему правоохранительные органы не могут задержать участника одного из самых резонансных преступлений прошлого года, который находится в поселке Новогродовка Донецкой области на базе ДУК и выдает себя за какого-то комбата "Честного", - заявил он.

Отмечается, что Москаль направил официальные обращения министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Виктору Шокину с просьбой принять меры по задержанию Стойки.

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"Не буду делать собственной оценки, а приведу прямую речь представительницы "Правого сектора" Алины Косовской, которая "имела счастье" работать с этим, цитирую, "фейсбучним партизаном", - написал председатель Закарпатской ОГА.

На своей странице в Facebook та рассказала, как познакомилась с "комбатом Честным" на передовой под Донецком, тот заявил, что считается погибшим и предложил вступить в "спецподразделение Солнышко", чтобы "делать революцию начиная с Закарпатья - и на Киев". По словам Косовского, прибыв впоследствии на Закарпатье, она обнаружила, что никакого спецподразделения не существует и ресурсов для него нет, но начала работать над его созданием. Однако впоследствии бросила это занятие и вернулась на фронт.

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"Тем временем Честный уже "вышел из могилы" и активно "воевал" в фейсбуке... Периодически мониторила ресурсы закарпатцев... Когда я приехала на их базу в Новогродовку - забрать свои вещи, увидела там Честного, героически воюющего "под Донецком" в 30 км от фронта. Он скривил ехидную улыбку... Я еле сдержалась, чтобы не впечатать эту физиономию в стену... Больше я с "фейсбучными партизанами" не пересекалась", - рассказала она.

По ее словам, этот человек "сеет вражду внутри ПС, абсолютно неподконтролен, возможно, и психически болен".

"Не удивлюсь, если после этой публикации со мной что-то случится. Это в их стиле", - добавила представительница "Правого сектора".

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Уже после этого она подтвердила, что речь идет именно о человеке, который, "не поделив контрабанду с местными депутатами, устроил перестрелку в Мукачево". Боец ПС, в частности, также рассказала, что "Честный со своей бандой, почувствовав свободу, в обход командования создает свои батальоны и ячейки, которые продолжают его дело - контрабанду, нелегальную продажу оружия и громкие призывы в интернете".