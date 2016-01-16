Крымские татары из разных стран собрались на заседание исполнительного комитета на Херсонщине

Делегаты Всемирного конгресса крымских татар собрались на заседание исполнительного комитета, которое проходит в Геническом районе Херсонской области 16 января, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В планах мероприятия – посещение территории гражданской акции по блокаде Крыма, которая длится с сентября 2015 года на админгранице с полуостровом.

«Мы хотим, чтобы крымские татары, приехав сюда, почувствовали все то, что чувствуем мы, народ – единственный коренной народ, который имеет право на Крым. Мы должны его вернуть. И вернуть его должны именно мы, крымские татары. С помощью всего мирового сообщества, при помощи всей Украины и всех крымских татар, которые есть на всей планете. Мы возвращаемся домой. Хотим, чтобы это было как можно быстрее. Для этого исполнительный комитет и собирается», – отметил в комментарии Крым.Реалии лидер гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов.

По его словам, одна из задач мероприятия – «дать общемировую крымскотатарский оценку тем личностям, которые от имени различных организаций, в частности образованных уже на оккупированной территории, ведут деструктивную, в плане национальной политики, работу на полуострове».

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Ислямов напомнил, что в исполнительный комитет – высший орган конгресса – входят 24 делегата из около 12 стран мира.

Как рассказал накануне Крым.Реалии глава Меджлиса и конгресса крымских татар Рефат Чубаров, на заседании будут обсуждаться вопросы текущей работы, помощи диаспоры о некоторых социальных проектов на территории Украины, где компактно проживают крымские татары. Также будет презентован проект турецкой диаспоры по строительству школы в Херсонской области, будут рассматриваться вопросы, связанные с соблюдением прав человека в Крыму и привлечением внимания международного сообщества.

После аннексии полуострова Россией в начале 2015 года, по данным Меджлиса, более 10 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым. Лидерам крымских татар Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву – запрещен въезд в Крым и в Россию на пять лет.