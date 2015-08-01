Президентом Всемирного конгресса крымских татар снова избран Чубаров

В ходе обсуждения кандидатур на должность президента Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ), который проходит в Анкаре, ряд делегатов предложил на этот пост лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, сообщает из Анкары корреспондент Крым.Реалии.

В частности, глава благотворительной организации Фонд «Крым» Риза Шевкиев заявил, что в Крыму крымскотатарский народ поддерживает Джемилева, поэтому он должен быть избран президентом Всемирного конгресса крымских татар.

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В знак солидарности делегаты стали аплодировать и скандировать: «Мустафа!».

Мустафа Джемилев выступил против, предложив на должность президента действующего руководителя Всемирного конгресса крымских татар, главу Меджлиса Рефата Чубарова.

«В данной ситуации президентом Конгресса и председателем Меджлиса должен быть один человек», – заявил Джемилев.

Он напомнил, что по регламенту Всемирного конгресса крымских татар, если один из кандидатов откажется от избрания, его кандидатура автоматически снимается.

«Это даже не обсуждается, поэтому я предлагаю кандидатуру Чубарова. Неважно есть ли авторитет у Мустафы Джемилева или нет, авторитет Мустафы Джемилева будет всегда рядом с президентом Конгресса, кого бы ни избрали на этот пост», – сказал он.

Затем слово взял делегат из Турции Навык Кемаль Баяр: «В таком случае, пусть Мустафа-ага будет нашим почетным президентом и короной на нашей голове, а мы готовы поддержать кандидатуру Чубарова».

После ряда выступлений делегатам была предложена еще одна кандидатура на пост президента конгресса – заместителя главы Меджлиса Аслана Омера Кырымлы.

В итоге, делегаты голосовали за две кандидатуры на пост президента: Чубарова и Кырымлы.

По решению делегатов голосование было открытым. За Рефата Чубарова проголосовали 260 делегатов, а за Аслана Омера Кырымлы отдали 60 голосов.

Таким образом, на пост президента Всемирного конгресса крымских татар избран председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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После аннексии полуострова Россией с 27 февраля 2014 года по сегодняшний день 15 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Вместе с тем, лидерам крымскотатарского народа запрещен въезд в Крым, а избранные демократическим путем и ставшие примером органов самоуправления коренных народов во всем мире Курултай крымскотатарского народа и Меджлис крымскотатарского народа лишены возможности продолжать свою деятельность, их активы конфискованы.

Принимая во внимание данную ситуацию, принято решение провести II Всемирный конгресс крымских татар в столице Турции – Анкаре, где проживает самая большая диаспора крымских татар.