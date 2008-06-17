В БЮТ раскрыли коварный план Партии регионов

Парламентская фракция Партии регионов не участвует в голосованиях, чтобы доказать отсутствие у коалиции 226-ти голосов народных депутатов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии народного депутата Николая ТОМЕНКО (БЮТ) относительно ситуации в Верховной Раде Украины.

„Ситуация, сложившаяся в Верховной Раде, является понятной и показательной. Партия регионов сегодня действует таким способом, чтобы продемонстрировать, что парламент является недееспособным, а коалиция демократических сил – неработающей”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, основаниями для такой деятельности Партии регионов является начало кампании по организации досрочных парламентских выборов в Украине. „Именно с этой целью Партия регионов не голосует ни за один закон в Верховной Раде и пытается снять с повестки дня свои законопроекты социально-экономического характера, о важности которых ее представители в последнее время часто заявляли в СМИ”, - заметил Н.ТОМЕНКО.

Если неголосование коммунистов как системных союзников Партии регионов понятно, то странной выглядит позиция Блока Литвина, который свою парламентскую деятельность строил на абстрагировании от разделения парламента на большинство и оппозицию, а также требовал рассматривать законы исключительно в интересах украинского народа.

„На сегодняшнем заседании парламента крайне важный законопроект об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения правил дорожного движения „дружно” провалили своим неголосованием Партия регионов, коммунисты и Блок Литвина. Это же касается и ряда других законопроектов социально-экономического характера”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, дальнейшая логика действий Партии регионов понятна: через системное неголосование доказать, что коалиции в 226 голосов не существует, а, следовательно, нужно объявлять о прекращении деятельности нынешней коалиции и „включить счетчик” создания нового парламентского большинства.

„Тогда Партия регионов, надавливая необходимостью будущих досрочных выборов, попробует создать широкую коалицию. Но при любых обстоятельствах сегодня можно констатировать: Партия регионов начала кампанию по подготовке к проведению досрочных парламентских выборов, а ее союзники всячески способствуют ей в этом”, - отметил Н.ТОМЕНКО.