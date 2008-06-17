Депутаты Луценко объяснили, почему не голосовали за идею Тимошенко

Депутатская группа “Народная самооборона” считает крепостничеством введение императивного мандата для народных депутатов, поэтому не голосовала за соответствующий законопроект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Он отметил, что депутаты, которые входят в “Народную самооборону”, приняли решение не поддерживать законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” и некоторые другие законы Украины (относительно ограничения льгот и досрочного прекращения полномочий)”.

По словам О.ДОНИЯ, “переходы депутатов - это последствия, а причины – ненормальное избирательное законодательство”. По его убеждению, в Украине сложилась ненормальная ситуация, при которой места в избирательных списках продаются, а кандидатов в списки включают “не известно за какие заслуги”.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент не поддержал данный законопроект, и даже не смог отправить его на повторное первое чтение, невзирая на то, что участие в голосовании принимала и фракция КПУ. За направление на повторное первое чтение проголосовали 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 439 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК после нерезультативного голосования за данный законопроект отметил «невероятное единство в рядах коалиции». Он пошутил, что, к счастью, есть коммунисты, которые помогли в голосовании.