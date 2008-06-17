Депутаты оставили себе льготы и зарубили императивный мандат

Верховная Рада отказалась принять законопроект об ограничении льгот и введении императивного мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и некоторых других законов проголосовали в первом чтении 192 народных депутата из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Не поддержали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. При этом частично проголосовала фракция НУ-НС (39 депутатов) и полностью фракция БЮТ (153 депутата).

Законопроект предусматривал отмену льгот, в частности права на бесплатный проезд, бесплатное пользование залом официальных делегаций, бесплатное жилье и медицинское лечение.

В то же время законопроектом предусматривалось установить дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народных депутатов.

В частности, таким условием предусматривалось установить неподачу народным депутатом в день принесения им присяги личного письменного заявления о вхождение в состав фракций; отказ народного депутата от подписания письменного сообщения о создании фракции и отказ от участия в деятельности фракции, что фактически противодействует деятельности депутатской фракции. Законопроект предусматривал, что факт невхождения депутата во фракцию устанавливается высшим руководящим органом политической партии или блока. При этом в случае установления факта невхождения высший руководящий орган принимает решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата. Соответствующее решение не подлежит обжалованию.

После нерезультативного голосования поступило предложение направить данный проект закона на повторное первое чтение, однако его поддержали только 219 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.