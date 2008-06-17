Тимошенко вызвала Черновецкого

Кабинет министров Украины пригласил на свое завтрашнее заседание для отчета о ценовой ситуации в регионах пятерых председателей государственных администраций.

В частности, приглашены председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА Владимир ЛОГВИНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Александр СТАРУХ, временно исполняющий обязанности председателя Сумской ОГА Николай ЛАВРИК и председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно повестке дня, размещенной на Правительственном портале, заседание Кабинета министров начнется с отчета руководителей местных госадминистраций о ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке регионов, и деятельности местных государственных администраций, направленной на ее улучшение.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ожидает завтра на заседании Кабинета министров губернаторов тех областей, где в мае зафиксированные наибольшие показатели инфляции.

«Все приглашения направлены, все материалы переданы. На завтра мы ожидаем на заседание правительства тех 5 губернаторов, которые продемонстрировали наихудшие показатели своей работы по борьбе с инфляцией», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство еще 11 июня планировало заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах.

Однако Секретариат Президента заявил, что губернаторы не прибудут на заседание Кабмина 11 июня, поскольку это не было согласовано с Президентом.