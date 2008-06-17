В ЕЦ считают, что Тимошенко загнала в подполье 60 тысяч юношей

Народный депутат Украины, член "Единого центра" Леся ОРОБЕЦ считает, что уклонение украинских юношей от службы в армии является следствием популизма отдельных политиков.

«60 тыс. юношей, которые вынуждены в этом году скрываться от призывных комиссий, - являются заложниками нынешней правительственной политики», - сказала депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого центра".

«Массовое уклонение молодежи от воинской службы является прямым следствием популистских заверений кое-кого из политиков относительно форсированного введения в Украине контрактной службы», - отметила она.

По словам Л.ОРОБЕЦ, развитие действительно профессиональной армии требует глубинной реструктуризации отечественной оборонной политики в целом, а также несколько иного финансирования. «Имеющиеся кадровые и технические проблемы, к сожалению, сами не рассосутся - самотеком. Их следует системно и целенаправленно решать», – отмечает Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, ускоренное внедрение военной реформы без соответствующего материального и организационного обеспечения нанесет идее контрактной службы непоправимый вред в глазах украинских граждан.

«Мы еще раз дискредитируем власть и демкоалицию – как и тогда, когда забавлялись необдуманными заявлениями относительно независимого оценивания в школах накануне выполнения учениками тестовых работ», – предупреждает народный депутат, призывая правоохранительные органы не спешить возбуждать уголовные дела в отношении призывников, введенных в заблуждение популистскими обещаниями.