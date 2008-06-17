Ющенко сказал, кто поедет на Багамы
Президент назначил четырех послов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил послов Украины в Сенегале, Сирии, Нидерландах и в Содружестве Багамских островов.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Так, Андрей ЗАЯЦ назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сенегал по совместительству. А.ЗАЯЦ также является послом Украины в Гвинейской Республике.
Олег СЕМЕНЕЦ назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сирийской Арабской Республике.
Также Президент назначил Василия КОРЗАЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды, а Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Юрия СЕРГЕЕВА - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Содружестве Багамских островов по совместительству.