Схеффер развеял украинские мифы о НАТО

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР призывает вести информативные дискуссии относительно Североатлантического альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Давайте вести информативные дискуссии, а не дискуссии, основанные на многих мифах, которые я слышал в последнее время", - сказал он. Среди мифов, которые распространяются в Украине относительно НАТО, Генсек Альянса назвал возможность размещения натовских баз на территории Украины, участие украинских военных в операциях НАТО, а также размещение военно-морских баз НАТО на территории Украины. «Все это неправда», - подчеркнул он.

Я.СХЕФФЕР отметил, что вступление в семью демократических стран, каковой является НАТО, лишь усиливает суверенитет Украины. Он также напомнил, что делегация послов НАТО сейчас находится во Львове, Харькове и Днепропетровске, где встречается с украинцами.