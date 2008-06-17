Лидеры фракций не договорились о нормализации работы ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает лидерам всех фракций и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО провести консультации у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу ситуации, сложившейся в парламенте.

Как сообщил в интервью журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, с соответствующим предложением А.ЯЦЕНЮК выступил сегодня во время консультаций лидеров фракций.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что конкретная дата проведения соответствующих переговоров не определена, в то же время допустил, что это может произойти завтра.

Он также отметил, что во время консультаций лидеров фракций не удалось достичь никаких конкретных результатов относительно нормализации работы ВР.

По его словам, вечернее планерное заседание откроется, но, скорее всего, никакие решения не будут приняты.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее утреннее заседание ВР было закрыто досрочно, поскольку народные депутаты из фракции Партии регионов сняли с рассмотрения свои законопроекты. Они заявили, что из-за ситуации в парламенте эти законопроекты не наберут необходимого количества голосов.

В то же время фракции коалиции не смогли провести ни одного результативного голосования по вопросам, которые рассматривались на пленарном заседании, то есть ни один из проектов законов не набрал 226 голосов депутатов.