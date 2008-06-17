Выходец из коалиции обвиняет Кабмин Тимошенко в воровстве

Народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ (фракция БЮТ), который недавно вышел из состава парламентской коалиции, заявляет о возможном выходе из правящего большинства еще нескольких депутатов от БЮТ.

Об этом говорится в заявлении И.РЫБАКОВА, имеющемся в распоряжении УНИАН.

“Этим заявлением предупреждаю руководителя правительства Юлию ТИМОШЕНКО, которая руководит и парламентской фракцией БЮТ, что моему примеру могут последовать еще многие депутаты, которые не согласны быть соучастниками в схемах прикрытия незаконных деяний и теневых, коррупционных схем. Верховная Рада, наконец, должна прибегнуть к системным антикоррупционным мероприятиям и заставить правительство положить конец беззаконию на таможне. Легальным и теневым лидерам коалиции следует осознать, что честные, порядочные депутаты не согласны быть молчаливым фоном для красивых лозунгов, которые остаются пустыми звуками”, - заявляет И.РЫБАКОВ.

Депутат считает, что именно правительство “дирижирует масштабными схемами контрабандного импорта товаров и сырья, которые разрушают отечественное производство и “нагревают” бюджет на астрономические цифры потерь”.

“Такое состояние дел осознают и многие мои коллеги по депутатскому корпусу, в том числе и из фракции БЮТ. Они также не желают исполнять роль статистов в абсурдном спектакле, когда на словах БЮТ ведет борьбу с коррупцией, а в действительности - является реципиентом нечестных барышей. Они также не хотят и дальше работать “кнопкодавами” в условиях казарменного режима, внедренного верхушкой блока, когда мнение народного депутата равняется нулю, а указание “вождя” возносится к абсолюту”, - отмечает депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Вместе с тем, сегодня, 17 июня, А.ЯЦЕНЮК заявил, что формально и юридически коалиция демократических сил продолжает свое существование. При этом он напомнил, что коалиция образуется согласно решению фракций, а не согласно решению отдельных народных депутатов.