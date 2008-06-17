Тимошенко надеется сегодня уговорить Ющенко на свой бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется сегодня провести с Президентом Виктором ЮЩЕНКО консультации по поводу изменений госбюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

“Надеюсь, что мы их (консультации) получим, возможно, и сегодня”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на завтрашнем заседании Кабинет министров планируется утвердить изменения в бюджет, и на этой неделе передать проект документа в Верховную Раду.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в изменениях планируется увеличить доходную часть госбюджета на 30,4 млрд. грн. за счет эффективной работы правительства за 5 месяцев.

Также, по ее словам, в доходной части остается неизменной сумма, которую планируется получить от приватизации. При этом она отметила, что принятие программы приватизации на текущий год является исключительно вопросом Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр на селекторном совещании с губернаторами высказала надежду, что изменения в бюджет-2008 будут приняты до парламентских каникул.

Премьер также отметила, что окончательный вариант проекта изменений в госбюджет планируется одобрить и передать в Верховную Раду уже на этой неделе.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что при работе над изменениями в государственный бюджет на 2008 год одним из определяющих моментов является пересмотр макроэкономического прогноза.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ближайшие дни намерен поставить перед правительством вопрос обеспечения финансирования в рамках госбюджета-2008 всех общенациональных программ, в том числе и касающихся субсидийных отношений и расчетов с территориями. «Это даст возможность в ближайшее время направить в пользу территорий несколько миллиардов гривень», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства особо отметил, что еще одной принципиальной позицией, которую он будет четко ставить перед правительством, является необходимость формирования эффективной программы развития страны. «Я буду настаивать, чтобы средства от приватизации не пошли на социальное проедание... Нам нужно прийти к формированию программы национального развития. Сделать эффективную приватизацию, принять в парламенте концепцию приватизации - и средства от ее реализации направить только для программы национального развития», - сказал Президент, добавив, что в рамках этой программы должны быть разработаны соответствующие региональные проекты развития. В.ЮЩЕНКО также заверил, что будет делать все, чтобы в правительстве и парламенте обсуждались те актуальные вызовы, которые касаются стабильного развития Украины.