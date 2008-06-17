Тимошенко окончательно определилась, кем хочет заменить Семенюк
13:54, 17 июня 2008Политика
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Проект постановления зарегистрирован в ВР
|Андрей Кожемякин
Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий проект постановления Кабмина зарегистрирован в ВР 17 июня.
Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.
Фракция БЮТ выдвинула на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА.
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