Тимошенко окончательно определилась, кем хочет заменить Семенюк

13:54, 17 июня 2008
Политика
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Проект постановления зарегистрирован в ВР

Андрей Кожемякин
Кабинет министров Украины предложил кандидатуру народного депутата Андрея КОЖЕМЯКИНА (БЮТ) на пост председателя Фонда государственного имущества.

Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий проект постановления Кабмина зарегистрирован в ВР 17 июня.

Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

Фракция БЮТ выдвинула на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА.

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