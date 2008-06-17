Тимошенко окончательно определилась, кем хочет заменить Семенюк

Проект постановления зарегистрирован в ВР

Кабинет министров Украины предложил кандидатуру народного депутата Андрея КОЖЕМЯКИНА (БЮТ) на пост председателя Фонда государственного имущества. Кабинет министров Украины предложил кандидатуру народного депутата Андрея КОЖЕМЯКИНА (БЮТ) на пост председателя Фонда государственного имущества. Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий проект постановления Кабмина зарегистрирован в ВР 17 июня. Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ. Фракция БЮТ выдвинула на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА.

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