ВР перенесла Семенюк на четверг

Верховная Рада Украины перенесла на четверг, 19 июня, рассмотрение программы приватизации на 2008 год и вопрос о смене руководства Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято из-за того, что парламентский Комитет по вопросам экономической политики еще не предоставил свои выводы относительно проекта программы приватизации.

Народные депутаты решили рассмотреть эти вопросы в четверг, после предоставления комитетом выводов относительно проекта программы.

Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ. Фракция БЮТ выдвинула на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА.