Тимошенко увидела провокацию против Донецкой области

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от губернаторов, а также Государственной налоговой администрации Украины, Контрольно-ревизионного управления и Государственной инспекции по контролю за ценами, срочно разобраться с причинами безосновательного, по ее убеждению, роста тарифов на водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с губернаторами.

На совещании руководитель Госкомстата Александр ОСАУЛЕНКО сообщил, что за первую декаду июня тариф на эту услугу в Украине вырос на 16,3%. Самый большой рост отмечен в Донецкой – 84% и Луганской – в 1,2 раза областях.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации, КРУ и Госценинспекции на этой неделе провести тщательный анализ причин повышения тарифов и доложить результаты на следующем заседании Кабинета Министров.

“Я считаю, что эта ситуация абсолютно не обоснованная – на 84%, когда для жителей Донецка поднимаются цены на воду, это уже преступление против Донецка... Это просто действия против граждан, которые живут в Донецкой области. Я думаю, что мы сможем их защитить... Это просто провокация против области и я думаю, что нужно письмо и в Генеральную прокуратуру направить для выяснения того, чем вызваны такие необоснованные и экстремальные повышения тарифов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.