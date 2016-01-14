Порошенко сделал "непопулярное" заявление: Я удовлетворен работой Гонтаревой

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина".

"Сделаю, наверное, непопулярное заявление. Я хочу выразить удовлетворение деятельностью главы Национального (банка - УНИАН)", - сказал Порошенко. При этом он отметил, что Гонтарева включена в список лучших глав Центрбанков Европы.

Читайте такжеНБУ опровергает информацию о том, что сын Гонтаревой успел забрать деньги из "Дельты" перед банкротством

Президент напомнил, что банкротство банковской системы было неотвратимым, а проблемы в банковском секторе накапливались еще с 2008 года.

Читайте такжеГод 2016: время больших надежд

"Огромное количество банков - пустышек, которые имели только политическое или олигархическое прикрытия, инфицировали всю банковскую и экономическую систему. На сегодняшний день от этой инфицированности Украине удалось в значительной степени защититься",- добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Петр Порошенко заявил, что заинтересован в единстве коалиции и считает, что в ней должен пройти серьезный разговор относительно переформатирования правительства.