Порошенко заявил, что из-за санкций сокращается военный бюджет РФ

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в результате действий международных санкций сокращается военный бюджет Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам главы государства, санкции - это запрет доступа на рынки капитала, в результате чего Россия не может занимать деньги.

По убеждению Порошенко, такой запрет создает значительные трудности. "Посмотрите, что сейчас происходит с «Роснефтью», с «Газпромом», а во второй половине 2016-го и в 2017 году у них объем заимствования, который им нужен, очень большой. И это уже (скажется) на уровне жизни, на сокращении бюджета", - заявил Порошенко.

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По его убеждению, сокращение бюджета РФ будет влиять и на сокращение военного бюджета.

"Сокращение военного бюджета уменьшит возможность или угрозу для дестабилизации ситуации, поскольку это дает основания рассчитывать на более умеренную политику", - сказал Порошенко.

Он заявил, что комплекс мер, предпринимаемых международным сообществом, "дает основания для сдержанного оптимизма, но мы должны быть готовы к любому развитию событий".

Именно поэтому, по словам президента, укрепляется армия, финансируется военно-промышленный комплекс, активизируется международная деятельность Украины.