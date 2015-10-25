Россия намерена увеличить расходы на оборону в 2016 году

В проекте бюджета Российской Федерации на 2016 год предусмотрены расходы на национальную оборону в размере 3,145 трлн рублей, проект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает ZN.ua.

"Исходя из проекта федерального бюджета, в 2016 году расходы на оборону в России вырастут на 0,8% по сравнению с текущим годом до 3,145 триллиона рублей (50,8 миллиарда долларов) или 4% ВВП", - говорится в сообщении.

Кроме того, расходы на социальную политику увеличиваются на 6,4% и составят 4,45 триллиона рублей (71,8 миллиарда долларов) или 5,7% ВВП.

В июне сообщалось, что Россия сократит расходы на армию в 2015 году на 5,3%. Однако, несмотря на решение Москвы сократить финансирование военных нужд, российская армия получит на 25% больше бюджетных денег, чем в прошлом году.

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Как сообщал УНИАН, на силовые ведомства и оборонку приходится около 40% расходов бюджета Российсой Федерации в 2015 году.