Литвин проголосует за увольнение Семенюк

Фракция Блока Литвина будет голосовать за освобождение Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Владимир ЛИТВИН.

В то же время он не ответил на вопрос, будет ли голосовать его фракция за назначение председателем ФГИУ Андрея КОЖЕМЯКИНА, отметив, что «этот вопрос сегодня не стоит в повестке дня».