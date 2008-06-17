Литвин проголосует за увольнение Семенюк
12:05, 17 июня 2008Политика
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А за Кожемякина?
Фракция Блока Литвина будет голосовать за освобождение Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Владимир ЛИТВИН.
В то же время он не ответил на вопрос, будет ли голосовать его фракция за назначение председателем ФГИУ Андрея КОЖЕМЯКИНА, отметив, что «этот вопрос сегодня не стоит в повестке дня».
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